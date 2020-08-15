МВД Белоруссии: Пока все спокойно, инцидентов не отмечено
19:18 15.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обстановка в Белоруссии, несмотря на проходящие по всей стране акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, остается спокойной. Об этом сообщила в субботу ТАСС пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
"Пока все спокойно, инцидентов не отмечено", - заявила она. Отвечая на вопрос, были ли задержания 14 августа, Чемоданова сказала: "Нет, у меня такой информации нет".
Коснувшись темы задержанных граждан, которые по- прежнему находятся в изоляторах, официальный представитель МВД не смогла назвать конкретную цифру, лишь сообщив, что в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске "остается минимальное число" людей.
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