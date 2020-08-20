В Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата МГД Шереметьева
09:48 20.08.2020
В отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По словам старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве Юлии Ивановой, по мнению следователей, Шереметьев, «имея умысел на хищение денежных средств из бюджета города и личное обогащение» с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на сумму 350-600 тыс. руб., при этом в документах содержались заведомо ложные сведения о выполнении «заданий особой важности и сложности». По словам Ивановой, в действительности деньги присваивались.
«Своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету города Москвы в размере более 2 млн руб., - говорит Иванова. - Благодаря взаимодействию следователей столичного Следственного комитета, прокуратуры города и иных правоохранительных органов удалось пресечь противоправную деятельность фигуранта. В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос о его задержании и избрании меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается».
Олег Шереметьев в ходе выборов в московский парламент был в списке «умного голосования», предложенном оппозиционером Алексеем Навальным.
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