Трамп недоволен Нетаньяху и исключает Израиль из сделок на Ближнем Востоке — FT

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп недоволен действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и поэтому исключает страну из процесса урегулирования отношений с Ираном и Саудовской Аравией. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

По ее оценкам, американский лидер прежде всего недоволен планами Израиля возобновить военную операцию в секторе Газа. Раздражение Трампа впервые проявилось на пресс-конференции в апреле, когда он отказался отменить введенные ранее пошлины на израильские товары. Растущий торговый дефицит между США и Израилем также в глазах Трампа превращает страну преимущественно в получателя прибыли.

Главным ударом для Нетаньяху стало то, что США начали вести переговоры с Ираном напрямую, считает издание. Белый дом продолжает отстранять Израиль от участия в сделках, которые собирается заключить. Следующим на очереди может стать соглашение с Саудовской Аравией по мирному атому. Изначальное предложение включало нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем в обмен на договор безопасности между Вашингтоном и Эр-Риядом, что давало Нетаньяху возможность добиться примирения со всеми соседними странами.

По мнению FT, американо-израильский союз сможет пережить эти разногласия, однако Трамп дает Нетаньяху понять, что тот должен придерживаться программы США. Она не включает бесконечные войны с недостижимыми целями, а сосредоточена на внешнеполитических победах и обеспечении экономики инвестиционными возможностями на Ближнем Востоке.