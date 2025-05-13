Трамп недоволен Нетаньяху и исключает Израиль из сделок на Ближнем Востоке — FT
12:00 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп недоволен действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и поэтому исключает страну из процесса урегулирования отношений с Ираном и Саудовской Аравией. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).
По ее оценкам, американский лидер прежде всего недоволен планами Израиля возобновить военную операцию в секторе Газа. Раздражение Трампа впервые проявилось на пресс-конференции в апреле, когда он отказался отменить введенные ранее пошлины на израильские товары. Растущий торговый дефицит между США и Израилем также в глазах Трампа превращает страну преимущественно в получателя прибыли.
Главным ударом для Нетаньяху стало то, что США начали вести переговоры с Ираном напрямую, считает издание. Белый дом продолжает отстранять Израиль от участия в сделках, которые собирается заключить. Следующим на очереди может стать соглашение с Саудовской Аравией по мирному атому. Изначальное предложение включало нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем в обмен на договор безопасности между Вашингтоном и Эр-Риядом, что давало Нетаньяху возможность добиться примирения со всеми соседними странами.
По мнению FT, американо-израильский союз сможет пережить эти разногласия, однако Трамп дает Нетаньяху понять, что тот должен придерживаться программы США. Она не включает бесконечные войны с недостижимыми целями, а сосредоточена на внешнеполитических победах и обеспечении экономики инвестиционными возможностями на Ближнем Востоке.
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