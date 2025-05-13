Суд во Франции приговорил Депардье к 18 месяцам тюрьмы условно по делу о домогательствах

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парижский суд признал Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемочной площадке в 2021 году, актер был приговорен к 18 месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Суд удовлетворил жалобы обеих истиц — 54-летней художницы-декоратора Амели и 34-летней ассистентки режиссера по имени Сара. Обе сотрудницы киностудии утверждали, что во время съемок картины «Зеленые ставни» (Les volets verts, 2022) Депардье непристойно шутил и распускал руки.

Суд также постановил занести актера в базу людей, совершивших преступления на сексуальной почве.