0
0
79
НОВОСТИ

Открыт доступ к первому российскому ИИ-сервису для создания 3D-моделей – Kandinsky 3D

12:52 13.05.2025

домик.png
Иллюстрация сгенерирована Kandinsky 3D
Сбер открыл доступ к первому отечественному сервису на базе генеративного искусственного интеллекта, позволяющему менее чем за минуту создать 3D-модель с геометрией и текстурой на основе текстового описания или загруженного изображения – Kandinsky 3D.

Решение открывает возможности для быстрого прототипирования объектов любой сложности: от архитектурных проектов до промышленных изделий. Созданную трехмерную модель можно сразу скачать и использовать в популярных профессиональных редакторах, ускоряя процессы проектирования и визуализации, а также напечатать ее на 3D-принтере.

Kandinsky 3D станет помощником в задачах генеративного проектирования и промышленного дизайна, позволяя быстро создавать полигональные модели, которые могут быть оптимизированы в профессиональных системах автоматизированного проектирования (САПР). Сервис будет полезен для генерации интерактивных 3D-объектов для мобильных приложений и виртуальных встреч, при создании персонажей и окружения для компьютерных игр, также с его помощью можно разрабатывать аватары. С помощью программного интерфейса GigaChat API можно усилить возможностями сервиса другие системы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
10464
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
10850
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
10197
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
10534
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
10468
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
10456
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
10356
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
10486
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
10382
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
10256

Возврат к списку