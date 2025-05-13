Открыт доступ к первому российскому ИИ-сервису для создания 3D-моделей – Kandinsky 3D

12:52

Иллюстрация сгенерирована Kandinsky 3D



Сбер открыл доступ к первому отечественному сервису на базе генеративного искусственного интеллекта, позволяющему менее чем за минуту создать 3D-модель с геометрией и текстурой на основе текстового описания или загруженного изображения – Kandinsky 3D

Решение открывает возможности для быстрого прототипирования объектов любой сложности: от архитектурных проектов до промышленных изделий. Созданную трехмерную модель можно сразу скачать и использовать в популярных профессиональных редакторах, ускоряя процессы проектирования и визуализации, а также напечатать ее на 3D-принтере.

Kandinsky 3D станет помощником в задачах генеративного проектирования и промышленного дизайна, позволяя быстро создавать полигональные модели, которые могут быть оптимизированы в профессиональных системах автоматизированного проектирования (САПР). Сервис будет полезен для генерации интерактивных 3D-объектов для мобильных приложений и виртуальных встреч, при создании персонажей и окружения для компьютерных игр, также с его помощью можно разрабатывать аватары. С помощью программного интерфейса GigaChat API можно усилить возможностями сервиса другие системы.