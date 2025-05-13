Открыт доступ к первому российскому ИИ-сервису для создания 3D-моделей – Kandinsky 3D
12:52 13.05.2025
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Иллюстрация сгенерирована Kandinsky 3D
Решение открывает возможности для быстрого прототипирования объектов любой сложности: от архитектурных проектов до промышленных изделий. Созданную трехмерную модель можно сразу скачать и использовать в популярных профессиональных редакторах, ускоряя процессы проектирования и визуализации, а также напечатать ее на 3D-принтере.
Kandinsky 3D станет помощником в задачах генеративного проектирования и промышленного дизайна, позволяя быстро создавать полигональные модели, которые могут быть оптимизированы в профессиональных системах автоматизированного проектирования (САПР). Сервис будет полезен для генерации интерактивных 3D-объектов для мобильных приложений и виртуальных встреч, при создании персонажей и окружения для компьютерных игр, также с его помощью можно разрабатывать аватары. С помощью программного интерфейса GigaChat API можно усилить возможностями сервиса другие системы.
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