РПК выдвинула условия для мирного соглашения с Турцией
12:20 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объявившая о самороспуске Рабочая партия Курдистана (РПК) перед началом мирных переговоров с Турцией требует освободить политических заключенных и улучшить условия содержания для своего лидера Абдуллаха Оджалана, отбывающего пожизненное заключение за терроризм. Об этом заявил член комитета РПК по международным отношениям Мухаммед Али.
«Теперь мяч на стороне турецкого правительства», — сказал Али в комментарии для эмиратской газеты The National. По его предположениям, в скором времени турецкое правительство должно «принять законы и создать юридическую и политическую основы для политической борьбы РПК в Турции». Для этого, по словам представителя партии, потребуется внести поправку в конституцию Турции.
Кроме того, власти страны должны освободить тысячи политических заключенных, а также «изменить условия заключения Оджалана и поместить его в более просторное и приятное место», где он сможет поддерживать связь с внешним миром, а также руководить комитетом по разоружению партии.
Ранее запрещенная в Турции и признанная террористической РПК провела съезд, на котором приняла решение самораспуститься и прекратить почти 50-летнее вооруженное противостояние с властями республики. В коммюнике съезда говорится, что члены партии отныне переходят к демократическим и политическим методам борьбы.
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