Мантуров назвал сроки принятия на вооружение танка Т-14 "Армата"

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Танк Т-14 "Армата" будет принят Минобороны РФ на вооружение в конце этого - начале следующего года, сказал глава Минпромторга Денис Мантуров в воскресенье.

"Мы рассчитываем, что по завершении государственных испытаний, в ближайшее время министерство обороны примет на вооружение. Все, конечно, зависит от госиспытаний. Как мне кажется, это произойдет до конца текущего - в начале следующего года", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда".