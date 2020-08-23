Мантуров назвал сроки принятия на вооружение танка Т-14 "Армата"
14:00 23.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Танк Т-14 "Армата" будет принят Минобороны РФ на вооружение в конце этого - начале следующего года, сказал глава Минпромторга Денис Мантуров в воскресенье.
"Мы рассчитываем, что по завершении государственных испытаний, в ближайшее время министерство обороны примет на вооружение. Все, конечно, зависит от госиспытаний. Как мне кажется, это произойдет до конца текущего - в начале следующего года", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда".
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