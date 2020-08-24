Спецпредставитель США по Сирии считает, что взрыв на газопроводе организован сторонниками ИГ
14:10 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специальный представитель США по Сирии Джеймс Джефрри высказал предположение, что взрыв на газопроводе в пригороде сирийского Дамаска в ночь на понедельник был организован сторонниками международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Соответствующее заявление эмиссар сделал в ходе пресс-конференции в Женеве.
"Мы все еще изучаем [обстоятельства взрыва], но почти наверняка это была атака со стороны ИГ", - приводит агентство Рейтер слова Джеффри.
Ранее агентство САНА сообщило со ссылкой на заявление министра нефти и минеральных ресурсов Али Ганима, что вся территория страны была обесточена из-за взрыва, прогремевшего в понедельник на газопроводе на юге республики. По его данным, взрыв мог произойти из-за теракта. Как позже сообщил телеканал "Аль-Ихбария", Ганим заявил, что в результате инцидента из строя вышли три электростанции. Позднее министр электроэнергетики Сирии Мухаммед Зухер Харбутли сообщил, что специалистам удалось перезапустить некоторые из вышедших из строя электростанций, снабдить электроэнергией жизненно важные объекты и начать постепенное восстановление подачи электричества в некоторые провинции. Власти Сирии считают теракт предварительной причиной взрыва, сообщил журналистам в понедельник Ганим.
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