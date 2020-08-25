Роспотребнадзор проверяет летучих мышей на коронавирус
10:20 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты Роспотребнадзора проводят масштабное исследование по выявлению коронавирусов у летучих мышей, обитающих на территории России. Об этом сообщается во вторник на сайте надзорного ведомства.
"Научные сотрудники Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора проводят масштабное исследование на наличие коронавирусов (Coronaviridae) у летучих мышей, обитающих в разных регионах РФ: в Москве и Подмосковье, в некоторых областях Центрально-Черноземного региона и Южного федерального округа (Воронежская и Волгоградская области, Черноморское побережье Краснодарского края)", - говорится в сообщении.
Главной задачей проекта, как отметили в ведомстве, является оценка встречаемости коронавирусов у летучих мышей разных видов, их анализ, а также установление степени родства выявленных вирусов с ранее известными, в том числе с SARS-подобными. Исследование также позволит проанализировать карту перемещения летучих мышей по территории РФ и оценить пути распространения коронавирусов по стране.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, специалисты уже собрали большую коллекцию биопроб летучих мышей, обитающих в Подмосковье, Воронежской и Волгоградской областях, а также на побережье Черного моря. Кроме того, ведомство планирует проанализировать более 500 особей с помощью метода высокопроизводительного секвенирования и получить данные о полных последовательных геномах коронавирусов, обнаруженных в образцах.
"Исследования биологического многообразия коронавирусов на территории нашей страны позволят ученым более точно и объективно оценивать возможные эпидемические риски, строить прогностические модели возникновения и распространения коронавирусных инфекций в России для обеспечения биобезопасности и эпидемиологического благополучия населения", - добавили в ведомстве.
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