Белорусская оппозиция отреагировала на слова Путина о созданном в РФ резерве силовиков
18:40 27.08.2020 Источник: Интерфакс
Координационный совет белорусской оппозиции заявил о недопустимости формирования на территории России или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Белоруссии, говорится в заявлении совета.
"Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества", - сказано в заявлении совета, распространенном в четверг вечером.
"Высказываем сожаление, что по запросу действующего президента, который должен выступать гарантом Конституции, в Российской Федерации сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для их использования на территории Беларуси", - добавили в коордсовете.
При этом там напомнили, что ранее действующим президентом неоднократно заявлялось о недопустимости внешнего вмешательства в дела Белоруссии.
"Основанием для использования механизмов ОДКБ является исключительно вооруженное нападение. Мы не видим оснований для выхода ситуации внутри Беларуси из-под контроля. В Беларуси проходят исключительно мирные акции, поддерживаемые большинством белорусов", - подчеркнули в совете.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов.
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