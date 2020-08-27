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Белорусская оппозиция отреагировала на слова Путина о созданном в РФ резерве силовиков

18:40 27.08.2020 Источник: Интерфакс

Координационный совет белорусской оппозиции заявил о недопустимости формирования на территории России или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Белоруссии, говорится в заявлении совета.

"Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества", - сказано в заявлении совета, распространенном в четверг вечером.

"Высказываем сожаление, что по запросу действующего президента, который должен выступать гарантом Конституции, в Российской Федерации сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для их использования на территории Беларуси", - добавили в коордсовете.

При этом там напомнили, что ранее действующим президентом неоднократно заявлялось о недопустимости внешнего вмешательства в дела Белоруссии.

"Основанием для использования механизмов ОДКБ является исключительно вооруженное нападение. Мы не видим оснований для выхода ситуации внутри Беларуси из-под контроля. В Беларуси проходят исключительно мирные акции, поддерживаемые большинством белорусов", - подчеркнули в совете.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов.

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