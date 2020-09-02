Собянин пригласил школьников поучаствовать в акции "Первоклассный сентябрь"
16:07 02.09.2020
В российской столице запущена акция «Первоклассный сентябрь» для школьников, которые пошли учиться в первый класс. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, акция поможет школьникам запомнить 1 сентября как праздничный день. «1 сентября - особенно важный день для первоклашек, - написал градоначальник в «ВКонтакте». -От первого впечатления во многом зависит их интерес к учебе. Чтобы этот день запомнился как праздник, мы подготовили акцию «Первоклассный сентябрь». В этом месяце московские первоклассники могут бесплатно посетить одну из 15 площадок дополнительного образования - «КидБург», «Кидзания», «Экспериментариум», «Иннопарк», Arena Space и мастер-классы в детских технопарках».
Для того, чтобы принять участие в городской акции, нужно выбрать одну из 15 площадок на сайте проекта, отправить заявку и получить подтверждение посещения. Планируется, что бесплатно посетить московские площадки дополнительного образования смогут 40 тыс. первоклассников.
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