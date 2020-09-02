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НОВОСТИ

Самолетам израильских авиакомпаний теперь не придется облетать ОАЭ стороной

16:55 02.09.2020 Источник: NEWSru.co.il

Саудовская Аравия сообщила, что откроет свое небо для всех рейсов, направляющихся или вылетающих из Объединенных Арабских Эмиратов. Это означает, что воздушным пространством королевства смогут пользоваться и израильские самолеты.

В последние два года Саудовская Аравия разрешала пролет над своей территорией только самолетам иностранных авиакомпаний, летящих в Израиль. Израильским самолетам приходилось облетать королевство стороной.

Однако разрешение было выдано самолету авиакомпании "Эль-Аль", доставившему в Абу Даби совместную американо-израильскую делегацию. На пути в ОАЭ израильский лайнер пролетел над столицей королевства Эр-Риядом.

На данном этапе неясно, касается ли разрешение только самолетов, летящих в Эмираты, или воздушным пространством королевства смогут пользоваться и другие рейсы.

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