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НОВОСТИ

Папу Римского пригласили в Минск

20:00 11.09.2020 Источник: Интерфакс

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на встрече с секретарем госсекретариата Святого Престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером в пятницу подтвердил приглашение папе Римскому Франциску посетить страну.

"Хотел бы передать папе Франциску, что приглашение посетить Беларусь остается в силе", - сказал Макей.

Он напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко дважды совершал официальный визит в Ватикан и встречался с понтификами Бенедиктом и Франциском.

Макей отметил, что считает визит представителя госсекретариата Ватикана "подтверждением существования особых отношений, взаимопонимания и доверия между Беларусью и Святым Престолом". "Мы удовлетворены динамикой развития контактов на высшем и высоком уровнях между Беларусью и Ватиканом в последнее время", - добавил министр.

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