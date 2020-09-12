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В возрасте 88 лет умер известный британский дизайнер Теренс Конран

19:10 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Известный британский дизайнер, основатель международной сети магазинов The Conran Shop ("Конран шоп") и лондонского Музея дизайна Теренс Конран умер в возрасте 88 лет. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу его семьей.

"С глубокой скорбью сообщаем, что британский дизайнер, предприниматель и ресторатор сэр Теренс Конран мирно ушел из жизни у себя дома в усадьбе Бартон-корт в возрасте 88 лет. Он был человеком, который творил будущее, прожил удивительную жизнь и произвел революцию в британском образе жизни, - говорится в сообщении. - Будучи настоящим патриотом, Конран стремился популяризировать лучшие образчики британского дизайна, культуры и искусства по всему миру. Основой всего, чем он занимался, было очень простое убеждение, заключавшееся в том, что хороший дизайн улучшает качество жизни людей".

Мебель и другие предметы интерьера, созданные по эскизам Конрана, стали в Великобритании очень популярными в конце 1950-х годов. Вскоре он начал открывать магазины товаров для семьи и дома, основав будущие сети Habitat ("Хабитат") и The Conran Shop. Считается, что именно Конран ввел в английский язык слово lifestyle ("стиль жизни"), а в начале 1960-х годов сделал популярными в королевстве европейские стеганые и пуховые одеяла (до этого подавляющее большинство британцев накрывались по ночам простынями и тонкими шерстяными одеялами в несколько слоев).

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