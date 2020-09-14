Международный аэропорт в Хабаровске получил сообщение о "минировании", персонал и пассажиры эвакуированы
07:50 14.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили на электронную почту международного аэропорта в Хабаровске, все пассажиры и персонал эвакуированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"Поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в терминале и в самолетах. Все эвакуированы", - сказал представитель пресс-службы аэропорта.
В настоящее время здания и воздушные суда проверяют экстренные службы.
Сообщения об угрозе, после которых проводится эвакуация и задерживаются рейсы, периодически поступают в аэропорт. Информация не подтверждалась.
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