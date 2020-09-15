Алексей Навальный намерен вернуться в Россию - NYT

09:00 Источник: Известия

Блогер Алексей Навальный намерен вернуться в Россию после выздоровления, заявил газете The New York Times источник в органах безопасности ФРГ. «Он не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой, в Россию, он хочет продолжать свою миссию», — приводит издание слова источника в понедельник, 14 сентября.

Также источник сообщил, что в ходе разговора с представителем прокуратуры ФРГ Навальный отказался участвовать в совместном расследовании России и Германии произошедшего с ним. Известия