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НОВОСТИ

Алексей Навальный намерен вернуться в Россию - NYT

09:00 15.09.2020 Источник: Известия

Блогер Алексей Навальный намерен вернуться в Россию после выздоровления, заявил газете The New York Times источник в органах безопасности ФРГ. «Он не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой, в Россию, он хочет продолжать свою миссию», — приводит издание слова источника в понедельник, 14 сентября.

Также источник сообщил, что в ходе разговора с представителем прокуратуры ФРГ Навальный отказался участвовать в совместном расследовании России и Германии произошедшего с ним.  Известия

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