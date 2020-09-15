В России выявили 5 529 случаев заражения коронавирусом за сутки
11:00 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 5 529, это максимум с 27 июля. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. По данным штаба, суточный прирост в относительном выражении уже месяц не превышает 0,5%, общее число заразившихся достигло 1 073 849 человек.
Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло в России на 5 605 за сутки, всего выздоровели 884 305 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось в России за сутки на 150 против 57 днем ранее, это максимум с 31 июля. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 18 785 человек или 1,75% от всех заразившихся в России.
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