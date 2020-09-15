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НОВОСТИ

К середине августа около 50 депутатов Госдумы переболели коронавирусом - Володин

13:20 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 50 депутатов Госдумы переболели коронавирусом к середине августа. Об этом во вторник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на первом пленарном заседании нижней палаты в рамках осенней сессии.

"Месяц назад у нас информация была по всем депутатам, в том числе по итогам тестирования. Около 50 депутатов переболели, соответственно, являются носителями антител. Это много", - сказал Володин.

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