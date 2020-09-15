Трамп: Я бы Асада устранил, но Мэттис не хотел делать это...
18:11 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
резидент США Дональд Трамп признал, что хотел ликвидировать сирийского лидера Башара Асада, но против этого выступил министр обороны Джеймс Мэттис. Такое заявление Трамп сделал во вторник в интервью телекомпании "Фокс ньюс".
"Я бы его [Асада] устранил, - заявил он. - Я все подготовил, но Мэттис не хотел делать это". Трамп охарактеризовал Мэттиса, который занимал пост министра обороны США в 2017-2019 годах, как "генерала, который плохо справлялся со своими обязанностями".
На вопрос, сожалеет ли он о том, что Асад не был убит, и не связано ли это с позицией России, Трамп заявил, что "не испытывает сожаления". "Я не считаю его хорошим человеком, и была возможность сделать это, но Мэттис был против, Мэттис был против таких мер", - добавил президент США.
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