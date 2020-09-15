По расчетам Росстата, промпроизводство в августе замедлило снижение

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Промышленное производство в России в августе замедлило снижение до 7,2% в годовом выражении после 8% в июле, за январь-август снижение составило 4,5%, говорится в материалах Росстата. При этом в августе по сравнению с июлем промпроизводство выросло на 2,9%.