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По расчетам Росстата, промпроизводство в августе замедлило снижение

19:15 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Промышленное производство в России в августе замедлило снижение до 7,2% в годовом выражении после 8% в июле, за январь-август снижение составило 4,5%, говорится в материалах Росстата. При этом в августе по сравнению с июлем промпроизводство выросло на 2,9%.

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