Лавров и Маас обсудили по телефону ситуацию вокруг Навального

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили по телефону взаимодействие по ситуации с Алексеем Навальным, РФ подтвердила свою готовность к сотрудничеству. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"В фокусе внимания находились вопросы состояния и перспектив российско-германских отношений, а также выстраивания двустороннего и международного взаимодействия на фоне ситуации вокруг Навального, - говорится в сообщении. - С российской стороны подтверждена готовность к сотрудничеству по этому вопросу".