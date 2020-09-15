Лавров и Маас обсудили по телефону ситуацию вокруг Навального
20:05 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили по телефону взаимодействие по ситуации с Алексеем Навальным, РФ подтвердила свою готовность к сотрудничеству. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.
"В фокусе внимания находились вопросы состояния и перспектив российско-германских отношений, а также выстраивания двустороннего и международного взаимодействия на фоне ситуации вокруг Навального, - говорится в сообщении. - С российской стороны подтверждена готовность к сотрудничеству по этому вопросу".
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