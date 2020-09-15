0
0
104
НОВОСТИ

Лавров и Маас обсудили по телефону ситуацию вокруг Навального

20:05 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили по телефону взаимодействие по ситуации с Алексеем Навальным, РФ подтвердила свою готовность к сотрудничеству. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"В фокусе внимания находились вопросы состояния и перспектив российско-германских отношений, а также выстраивания двустороннего и международного взаимодействия на фоне ситуации вокруг Навального, - говорится в сообщении. - С российской стороны подтверждена готовность к сотрудничеству по этому вопросу".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:50 15.09.2020
ОАЭ и Бахрейн подписали с Израилем соглашения о нормализации отношений
0
95
20:45 15.09.2020
Трамп заявил, что "получил сигналы" из Палестины
0
98
19:45 15.09.2020
Долгосрочные последствия заражения COVID-19 пока неизвестны - ВОЗ
0
171
19:15 15.09.2020
По расчетам Росстата, промпроизводство в августе замедлило снижение
0
194
18:30 15.09.2020
Зеленский: Вопрос о переносе переговоров по Донбассу из Минска обсуждать рано
0
246
18:27 15.09.2020
Андрей Воробьев: «Хочется пожелать, чтобы каждый из профессионалов приобрел квартиру своей мечты в Подмосковье»
0
228
18:11 15.09.2020
Трамп: Я бы Асада устранил, но Мэттис не хотел делать это...
0
272
17:52 15.09.2020
Евгений Примаков выступит с лекцией в Волгограде
0
292
17:40 15.09.2020
Шесть писателей вошли в короткий список Букеровской премии по литературе
0
275
17:12 15.09.2020
Названы самые угоняемые автомобили в России
0
313

Возврат к списку