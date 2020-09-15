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НОВОСТИ

ОАЭ и Бахрейн подписали с Израилем соглашения о нормализации отношений

20:50 15.09.2020

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений. Церемония проходит в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа. Трансляцию ведут основные американские телеканалы.

Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

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комментарии(1)

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Frank 20:56 15.09.2020

Трамп великий человек. Без всяких скидок и без воя тех, кому черные жизни важнее, чем судьба Америки

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