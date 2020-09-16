Минфин предложил повысить акциз на сигареты на 20%

09:05 Источник: РБК

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства. Поступивший из Минфина документ был одобрен на комиссии по законопроектной деятельности и будет рассмотрен на заседании правительства.

Акциз — основной фактор в цене сигарет, указывает Василий Груздев, директор по связям с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International (производит сигареты Winston, Mevius, Camel, Glamour). Предложенное повышение в следующем году ставок акцизов на 20% приведет к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей — до 140 руб., оценивает Груздев.