0
0
81
НОВОСТИ

Минфин предложил повысить акциз на сигареты на 20%

09:05 16.09.2020 Источник: РБК

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства. Поступивший из Минфина документ был одобрен на комиссии по законопроектной деятельности и будет рассмотрен на заседании правительства.

Акциз — основной фактор в цене сигарет, указывает Василий Груздев, директор по связям с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International (производит сигареты Winston, Mevius, Camel, Glamour). Предложенное повышение в следующем году ставок акцизов на 20% приведет к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей — до 140 руб., оценивает Груздев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 16.09.2020
Третейская группа ВТО признала незаконным повышение США пошлин на китайские товары
0
54
09:20 16.09.2020
В рейтинге доверия жителей развитых стран Путин обошел Трампа
0
82
09:00 16.09.2020
Ёсихидэ Суга стал премьер-министром Японии
0
107
08:20 16.09.2020
В офисы компания вернулась только треть сотрудников - исследование
0
166
08:10 16.09.2020
В Чехии зарегистрирован рекорд суточного прироста заразившихся коронавирусом
0
172
23:01 15.09.2020
Испытания истребителя нового поколения начались в США - СМИ
0
627
21:43 15.09.2020
Эсминец ВМС США "Рузвельт" вошел в Черное море "поддержать союзников"
0
594
20:50 15.09.2020
ОАЭ и Бахрейн подписали с Израилем соглашения о нормализации отношений
0
580
20:45 15.09.2020
Трамп заявил, что "получил сигналы" из Палестины
0
629
20:05 15.09.2020
Лавров и Маас обсудили по телефону ситуацию вокруг Навального
0
690

Возврат к списку