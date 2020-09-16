В Испании запрещают оправдание франкизма
12:32 16.09.2020 Источник: Эхо Москвы
В Испании запрещают оправдание и прославление франкизма. Также незаконной становится деятельность организаций, которые носят имена представителей эпохи Фрасиско Франко. Такие меры перечислены в Законе демократической памяти, который приняло правительство страны. Документ официально осуждает диктатуру генерала Франко, пишет немецкий сайт DW. Между тем, по словам экспертов, некоторые положения нового закона могут быть оспорены в Конституционном суде страны. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 12:20 16.09.2020
- ЕК предложила сократить углеродные выбросы в ЕС к 2030 году на 55% по сравнению с 1990 г.
- 12:05 16.09.2020
- В Китае заявили, что военные учения в Тайваньском проливе - вынужденная мера по защите суверенитета
- 12:00 16.09.2020
- Еврокомиссия разработала предложения по созданию европейского аналога "Акта Магнитского"
- 11:32 16.09.2020
- На Барбадосе больше не хотят признавать Елизавету II главой государства - СМИ
- 11:20 16.09.2020
- Руководитель "Трезвой России" предложил ограничить продажу алкоголя на Новый год
- 11:05 16.09.2020
- В Эстонии произошел пожар на станции приема отходов с ядовитыми материалами
- 11:00 16.09.2020
- В России выявили 5 670 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 10:32 16.09.2020
- На границе Белоруссии и Украины скопилось несколько тысяч хасидов-паломников
- 10:30 16.09.2020
- Военных медиков наградили за вклад в борьбу с коронавирусом
- 10:20 16.09.2020
- Маткапитал могут разрешить направлять на ремонт квартир
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать