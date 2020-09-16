В Испании запрещают оправдание франкизма

12:32 Источник: Эхо Москвы

В Испании запрещают оправдание и прославление франкизма. Также незаконной становится деятельность организаций, которые носят имена представителей эпохи Фрасиско Франко. Такие меры перечислены в Законе демократической памяти, который приняло правительство страны. Документ официально осуждает диктатуру генерала Франко, пишет немецкий сайт DW. Между тем, по словам экспертов, некоторые положения нового закона могут быть оспорены в Конституционном суде страны. Эхо Москвы