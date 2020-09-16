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ФРГ предложила США сделку за отказ от санкций против "Северного потока - 2" - СМИ

13:00 16.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ предложило США миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщила в среду германская газета "Цайт".

По данным ее источников, Берлин выразил готовность вложить до 1 млрд евро в строительство в Германии двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. "В ответ США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию "Северного потока - 2", - говорится в письме вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца, направленном 7 августа главе Минфина США Стивену Мнучину.

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