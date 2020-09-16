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В 2020 году Минфин планирует занять около 5 трлн руб

19:40 16.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин РФ намерен занять 5-5,5 трлн руб. в текущем году, уменьшит заимствования, если доходы бюджета РФ окажутся выше ожидаемых. Об этом сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"В этом году мы будем ориентироваться на наши плановые величины - это, думаю, от 5 до 5,5 трлн руб. (валовые заимствования). Все будет зависеть от того, как будут поступать доходы в текущем году. Если они поступят больше наших ожиданий, соответственно, мы сможем уменьшить объем заимствований. Но объем будет беспрецедентный, в целом это превысит объем заимствований на рынке прошлого года", - сказал министр.

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