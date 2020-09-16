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НОВОСТИ

Глава Китая считает, что Китай обгонит Россию по "проблемности" для США

22:25 16.09.2020 Источник: Интерфакс

Россия сейчас является вызовом для США, однако в будущем она будет представлять менее сложную задачу в отличие от Китая, полагает глава Пентагона Марк Эспер.

"Сейчас, конечно, мы наблюдаем вызов со стороны России, который, возможно, со временем станет меньше", - заявил Эспер в среду на круглом столе, организованном Rand Corporation.

При этом он подчеркнул, что если сравнивать Россию с Китаем, то "у Китая огромное население, его ресурсы, колоссальное динамичное развитие его экономики представляют гораздо более долговременный вызов, который сильно отличается от российского".

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