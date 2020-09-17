В "Платформе ОФД", входящей в экосистему Сбербанка, уже более 1 миллиона онлайн-касс

11:25

Сбербанк и IT-компания "Платформа ОФД" (входит в Группу Сбербанк) рассказали, как меняется рынок технологий и сервисов от операторов фискальных данных (ОФД). В "Платформе ОФД" уже более 1 млн онлайн-касс, подключение клиентов к новым сервисам выросло втрое, сообщили на пресс-конференции вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Александр Белокопытов и "Платформы ОФД" Алексей Баров.

"Развивая экосистему Сбера, мы фокусируемся на том, чтобы бизнес корпоративных клиентов становился эффективнее, - отметил Александр Белокопытов. - Возросший интерес к продуктам на основе данных и сервисам "Платформы ОФД" подтверждает, что предприниматель активно интересуется новыми современными решениями. ОФД сегодня гораздо больше, чем чеки и данные, как это было недавно. Более интенсивное развитие этого направления в экосистеме поможет нашим клиентам находить новые точки роста".

Четыре года назад, с появлением рынка онлайн-касс и операторов фискальных данных, начался новый этап технологического изменения сферы розничной торговли и услуг. Возникли сервисы для бизнеса, связанные с управлением и анализом продаж, автоматизацией бухгалтерских задач, работой с официальной отчетностью, маркировкой товаров. За несколько лет сформировался отдельный пласт Big Data, основанный на агрегированных фискальных данных.

Признанным лидером рынка стала "Платформа ОФД". Это крупнейший оператор ОФД (по версии CNews Analytics), а также лицензированный оператор электронного документооборота и отчетности. Компания ежедневно обрабатывает 42 млн кассовых чеков, около 900 чеков в секунду. В системе содержит 1 млн онлайн-касс, которые принадлежат более 550 тыс. организаций и предпринимателей.

Данные ОФД служат определенным "маркером" рынка. С марта по июнь IT-компания готовила еженедельные сводки о состоянии розницы для органов власти и Сбербанка. С марта по август выпустила более 60 публичных исследований о потребительском поведении.

Предприниматели активно пользуются сервисами "Платформы ОФД" для решения задач бухгалтерии, управления бизнесом, контроля продаж по следующим направлениям:

- маркировка товаров: ежедневно в систему цифровой маркировки товаров "Честный ЗНАК" передается 3 млн кодов маркировки; для магазинов разработан комплексный сервис "Учет марок", число подключений к нему за год возросло в 8 раз;

- электронный документооборот (ЭДО): ежедневно через сервис "Платформа ЭДО" проходит 2 тыс. документов; число подключений к решению ЭДО выросло за год в 4 раза;

- электронная отчетность: ежедневно в системе проходит 500-600 документов; число подключений к сервису "Платформа Госотчет" выросло за год в 3 раза;

- ОФД-приложения: пользователи приложений "Платформы ОФД" ежедневно скачивают и сверяют примерно 3 тыс. отчетных документов. Число активных пользователей приложений за год выросло на 60%;

- арендные отношения магазинов с торговыми центрами: сервисом "Платформа Аренда", который организовывает сверку данных между ТЦ и торговыми точками, помогая тем самым платить аренду в зависимости от выручки, ежедневно пользуется сотня торговых центров. Число подключившихся к сервису торговых точек выросло за год в 4 раза.

Кроме того, компания объявила бесплатным на срок до конца 2020 года сервис "Сравнение с рынком", который доступен в личном кабинете ОФД и предоставляет клиентам из малого и среднего бизнеса анализ по рыночному окружению, а также сравнение своих показателей с другими в отрасли, в онлайн-режиме.

Экспертиза и объем данных компании растут. Задача компании - помогать предпринимателю в увеличении продаж, снижении издержек по "рутинным" операциям бизнеса, упрощении взаимодействия с ФНС и другими госорганами. Очевиден запрос клиентов на простые, удобные и доступные сервисы. На базе действующих сервисов ОФД будут появляться новые решения для автоматизации процессов бухгалтера, менеджера, владельца бизнеса. Планируется также развивать партнерства по продуктам на данных с различными владельцами Big Data.