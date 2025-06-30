Посол Азербайджана вызван в МИД РФ в связи с незаконным задержанием журналистов РФ в Баку

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Азербайджана Рахман Мустафаев вызван в МИД РФ в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов. Об этом ТАСС сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«В связи недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджанской Республики», — указали в министерстве.