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Посол Азербайджана вызван в МИД РФ в связи с незаконным задержанием журналистов РФ в Баку

17:32 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Азербайджана Рахман Мустафаев вызван в МИД РФ в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов. Об этом ТАСС сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«В связи недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджанской Республики», — указали в министерстве.

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