0
0
119
НОВОСТИ

Нужен мощный перезапуск экономики Донбасса и Новороссии, заявил Путин

18:00 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости мощного перезапуска экономики воссоединенных с Россией регионов Донбасса и Новороссии, чтобы люди возвращались на родную землю.

«Нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность. Все ресурсы и возможности для этого есть. Главное, чтобы люди видели перемены к лучшему, возвращались домой. На своей, на родной земле работали, учились, растили детей и строили планы на будущее», — сказал глава государства на совещании по социально-экономического развитию этих регионов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
11013
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
11396
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
10716
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11054
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
10996
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
10994
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
10880
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
11027
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
10905
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
10773

Возврат к списку