Нужен мощный перезапуск экономики Донбасса и Новороссии, заявил Путин
18:00 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости мощного перезапуска экономики воссоединенных с Россией регионов Донбасса и Новороссии, чтобы люди возвращались на родную землю.
«Нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность. Все ресурсы и возможности для этого есть. Главное, чтобы люди видели перемены к лучшему, возвращались домой. На своей, на родной земле работали, учились, растили детей и строили планы на будущее», — сказал глава государства на совещании по социально-экономического развитию этих регионов.
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