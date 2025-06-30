Нужен мощный перезапуск экономики Донбасса и Новороссии, заявил Путин

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости мощного перезапуска экономики воссоединенных с Россией регионов Донбасса и Новороссии, чтобы люди возвращались на родную землю.

«Нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность. Все ресурсы и возможности для этого есть. Главное, чтобы люди видели перемены к лучшему, возвращались домой. На своей, на родной земле работали, учились, растили детей и строили планы на будущее», — сказал глава государства на совещании по социально-экономического развитию этих регионов.