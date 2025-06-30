В Польше официально зарегистрирован почти миллион украинских беженцев — посол

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество официально зарегистрированных в Польше украинцев составило почти миллион, только за последний год их прибыло 68 тыс. Об этом сообщил украинский посол в Варшаве Василий Боднар.

«Я могу только рассказать о динамике, которую показывает польское агентство страхования ZUS. Официально зарегистрированных украинцев, по ее данным, было 930 тыс., а стало 998 тыс. Это динамика за последний год», — сказал он в интервью изданию «Главком».

По оценке Украинского института будущего, общая численность населения Украины сократилась с 48,5 млн человек в 2001 году до 29 млн в 2023 году. При этом из-за старения, низкой рождаемости и массовой миграции демографическая пирамида страны перевернулась: на 9,5 млн трудоустроенных сейчас приходится 23 млн пенсионеров, детей и безработных. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с февраля 2022 года с Украины выехали почти 10 млн человек.