Путин по ВКС открыл соцобъекты в Донбассе и Новороссии

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в торжественной церемонии открытия пяти социальных объектов в Донбассе и Новороссии. Это спортивные и образовательные учреждения.

Так, открылся реконструированный стадион «Западный» в Мариуполе (ДНР). Он включает футбольное поле с искусственным покрытием, поле для мини-футбола, 2 универсальные площадки для занятий (волейбол, баскетбол, стритбол), открытую воркаут-площадку, трибуны на 1 050 мест и административно-бытовое здание (там расположены судейская, 2 раздевалки для спортсменов, конференц-зал, медицинский кабинет и другие помещения). Единовременно на стадионе могут находиться до 1 500 человек.

От ЛНР в телемосте участвовала спортивная школа города Первомайска, которая получила обновленный бассейн длиной 25 м и возможность для полноценной подготовки к межрегиональным и всероссийским спортивным соревнованиям. Сейчас различными видами спорта — тяжелой атлетикой, спортивной гимнастикой, волейболом и футболом — там занимаются 113 спортсменов. С открытием бассейна к тренировкам привлекут 2 тренеров, которые будут готовить 5 групп начинающих пловцов (всего 75 человек).

Еще один объект из ЛНР — Северодонецкая специализированная школа № 17. С 1 сентября 2024 года там возобновилось обучение — сначала очно-заочное, а с минувшего апреля — полностью очное. В школе намерены создать спортивный класс и направление углубленного изучения иностранных языков.

В Запорожской области главе государства представили шахматную школу при спортшколе № 1 Мелитополя. Здание планируется использовать для развития четырех видов спорта: шахматы, шашки, компьютерный спорт и настольный теннис. Сейчас там проводят занятия по шахматам и настольному теннису. Всего в школе занимаются около 120 детей.

В Херсонской области открылся физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на территории Новоалексеевской школы № 2 Генического района. Он рассчитан на уроки физической культуры, занятия по боксу, соревнования различных уровней по баскетболу, футболу и легкой атлетике.