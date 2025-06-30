Украина получила от Канады еще $1,7 млрд из доходов от замороженных активов РФ
20:40 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина получила от Канады еще один транш в размере $1,7 млрд, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Украина получила от Канады около $1,7 млрд в рамках инициативы ERA (программа экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine — прим. ТАСС). Это денежные средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, с начала года Киев получил $17,6 млрд за счет доходов от активов РФ. Первый транш от Канады в размере $1,7 млрд Украина получила 13 марта.
В октябре прошлого года лидеры стран Группы семи (G7) объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере $50 млрд. Отмечалось, что займы «будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права». Сообщалось, что США обязались взять на себя выделение Украине $20 млрд, а остальные $30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и ЕС.
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