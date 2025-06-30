Пашинян заявил о необходимости регулирования политической деятельности неграждан в Армении
17:12 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости внедрения законодательных механизмов регулирования политической деятельности лиц, не имеющих гражданства Армении. Свою позицию он изложил на встрече с сотрудниками Службы национальной безопасности, представляя нового директора этого ведомства Андраника Симоняна.
«В нашей стране есть явления, которые мы постоянно терпим, и которых не увидишь ни в одной стране мира. К примеру, лица, не имеющие гражданства Армении, могут осуществлять политическую деятельность в Республике Армения, причем выражая самые радикальные взгляды. У нас должны быть механизмы, при необходимости нужно сделать законодательные изменения, для реакции на такие случаи», — приводит слова Пашиняна его пресс-служба.
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