В Баку подтвердили информацию о задержаниях в агентстве Sputnik Азербайджан
18:40 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержании нескольких человек в результате полицейских мероприятий в офисе Sputnik Азербайджан в Баку.
«30 июня в офисе филиала проведены оперативно-разыскные мероприятия, есть задержанные», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
По информации ведомства, оно расследует оперативную информации о деятельности Sputnik Азербайджан на основе якобы «незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года».
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