В Баку подтвердили информацию о задержаниях в агентстве Sputnik Азербайджан

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержании нескольких человек в результате полицейских мероприятий в офисе Sputnik Азербайджан в Баку.

«30 июня в офисе филиала проведены оперативно-разыскные мероприятия, есть задержанные», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По информации ведомства, оно расследует оперативную информации о деятельности Sputnik Азербайджан на основе якобы «незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года».