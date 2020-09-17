В клинике Дюссельдорфа пациентка умерла из-за хакерской атаки на учреждение
16:32 17.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Пациентка скончалась в университетской клинике Дюссельдорфа после хакерской атаки на медицинское учреждение, — сообщает агентство DPА, ссылаясь на власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.
Инцидент произошел на прошлой неделе. Хакеры блокировали серверы клиники — они требовали деньги. Из-за временного отключения IТ-систем умерла женщина, которую должны были в срочном порядке перевезти в другую клинику.
Прокуратура ведет расследование по подозрению в убийстве по неосторожности. Эхо Москвы
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