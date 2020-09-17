В клинике Дюссельдорфа пациентка умерла из-за хакерской атаки на учреждение

16:32 Источник: Эхо Москвы

Пациентка скончалась в университетской клинике Дюссельдорфа после хакерской атаки на медицинское учреждение, — сообщает агентство DPА, ссылаясь на власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Хакеры блокировали серверы клиники — они требовали деньги. Из-за временного отключения IТ-систем умерла женщина, которую должны были в срочном порядке перевезти в другую клинику.

Прокуратура ведет расследование по подозрению в убийстве по неосторожности. Эхо Москвы