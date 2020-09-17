Памфилова отреагировала на предложение отменить трехдневное голосование
17:12 17.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Памфилова отреагировала на предложение «Справедливой России» отменить трёхдневное голосование. Авторы документа хотят ввести документ в действие с 1 октября.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова в комментарии для «Говорит Москва» предупредила о последствиях такого решения. Она отметила, что ответственность за безопасность граждан на выборах будет нести ЦИК, а не Госдума.
«Они [Госдума — прим. ГМ] приняли закон о трёхдневном голосовании, теперь если они считают, что нужно отменить, пусть отменяют. Мы всего лишь правоприменители, только пусть потом, принимая те или иные законы, потом не взваливают на нас ответственность: обеспечили ли мы санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан или нет. Принимать закон нужно с учётом всех обстоятельств и их последствий. Очень удобно взваливать ответственность на исполнителя».
В июле Госдума, а затем Совфед одобрили законопроект о многодневных выборах. Согласно документу, такой формат допускается на выборах всех уровней. По решению избиркома оно может проводиться в течение трёх дней, но не более.
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