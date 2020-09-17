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Мэр Москвы предложил руководителям компаний продлить режим "удаленки", по возможности

18:30 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям столичных предприятий по возможности продлить режим дистанционной работы для сотрудников.

"Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий, вне зависимости от формы организации, если можно и это не является серьезным ущербом для работы организации, продолжать организовывать дистанционную работу", - сказал он в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"Главные врачи коронавирусных стационаров говорят, что вирус стал не настолько злобным и болезнь стала протекать не настолько тяжело. <…> Расслабляться ни в коем случае нельзя. Надо аккуратно себя вести, и я бы очень рекомендовал родным и близким пожилых людей беречь их. И самим москвичам старшего поколения беречь себя и оградить от внешних контактов", - сказал мэр.

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