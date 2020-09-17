На Горьковском автозаводе открылась лаборатория диагностики COVID-19

18:33

Фото пресс-службы Группы ГАЗ



Центр медицинской профилактики Горьковского автозавода открыл сертифицированную лабораторию исследований широкого спектра инфекций, включая COVID-19. Лаборатории создана по инициативе руководства «Группы ГАЗ» в рамках программы по предотвращению распространения COVID-19 и комплексного подхода по сохранению здоровья сотрудников. Инвестиции в создание лаборатории составили 25 млн руб.

В лечебно-профилактическом учреждении ГАЗа открылась ПЦР-лаборатория: диагностика проводится на основе полимеразной цепной реакции – одного из самых точных способов определения инфекционных заболеваний. Лаборатория создана в максимально сжатые сроки и соответствует всем требованиям Роспотребнадзора. Для нее выделен изолированный от остальных помещений медцентра этаж, вход в лабораторию – со специальным магнитным ключом. В лаборатории смонтирована автономная приточно-вытяжная вентиляция с многоступенчатой фильтрацией воздуха, установлены ламинарные шкафы для очистки воздуха, рециркуляторы, аппараты для диагностики.

Для работников «Группы ГАЗ» с малейшими признаками простудных заболеваний тестирование в лаборатории будет бесплатным. Жители Автозаводского района, прикрепленные к медцентру ГАЗа, но не работающие в компании, смогут пользоваться услугами лаборатории на платной основе по назначению врача и в соответствии со специальными рекомендациями Минздрава и Роспотребнадзора.«Я горжусь тем, что сейчас мы ни в чем не уступаем крупным исследовательским центрам, - отметила генеральный директор, главный врач Центра медицинской профилактики ГАЗ Валентина Цывова. - Собственная лаборатория – это скорость в постановке диагноза, оперативно выбранный способ лечения, а если подозрения на заболевание, к счастью, не оправдались, то быстрое возвращение сотрудников на рабочие места. Новой лаборатории требуется примерно пять часов для получения результатов исследования, а с помощью высокочувствительного метода ПЦР можно определять любые вирусы и бактерии».

«Едва ли найдется другое предприятие, которое так заботится о здоровье и безопасности своих работников, постоянно оснащает свое лечебное учреждение дорогостоящим оборудованием и даже строит собственную ПЦР-лабораторию, - отметил председатель рабочих советов «Группы ГАЗ» Евгений Морозов. - Именно своевременно принятые на производствах защитные меры в совокупности с современной медицинской базой нашего лечебно-профилактического учреждения позволили поставить надежный заслон коронавирусной инфекции. В настоящее время «Группа ГАЗ» закупает для поликлиники «тяжелую технику» – аппараты компьютерной томографии и магнитно-резонансной терапии. В начале 2021 года оборудование будет введено в эксплуатацию».

В сентябре лечебно-профилактическое учреждение ГАЗа получило диплом о включении в реестр лауреатов Национального конкурса «Лучшие частные клиники Российской Федерации». Опрос населения, на основе которого составлен реестр лауреатов конкурса, проводился в крупных российских городах. В частности, в Приволжском федеральном округе исследование проходило в Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Перми, Пензе, Ижевске и Казани. При подведении итогов конкурса учитывались плотность населения и общее количество медцентров на душу населения.