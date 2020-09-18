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НОВОСТИ

Президенты ряда стран стали лауреатами "Шнобелевской премии"

10:00 18.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Президенты России, США и Белоруссии, а также еще пяти стран стали лауреатами шуточной «Шнобелевской премии». Организаторы наградили Владимира Путина, Дональда Трампа и Александра Лукашенко «за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, как политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».

В этом году из-за пандемии церемония оглашения имен лауреатов проходила в интернете. Ежегодно победителей Шнобелевской премиии объявляют и награждают в Гарвардском университете США.  Эхо Москвы

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