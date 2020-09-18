Президенты ряда стран стали лауреатами "Шнобелевской премии"
10:00 18.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Президенты России, США и Белоруссии, а также еще пяти стран стали лауреатами шуточной «Шнобелевской премии». Организаторы наградили Владимира Путина, Дональда Трампа и Александра Лукашенко «за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, как политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».
В этом году из-за пандемии церемония оглашения имен лауреатов проходила в интернете. Ежегодно победителей Шнобелевской премиии объявляют и награждают в Гарвардском университете США. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:32 18.09.2020
- Джозеф Байден заявил, что считает Россию противником
- 10:20 18.09.2020
- Глава Еврокомиссии считает "Северный поток-2" политическим проектом
- 10:05 18.09.2020
- Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг
- 09:32 18.09.2020
- В РФ предложили создать "студенческий капитал"
- 09:20 18.09.2020
- Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 30 млн
- 09:05 18.09.2020
- Правительство РФ направит свыше ₽5 млрд на реконструкцию Белого дома
- 09:00 18.09.2020
- Россия потребовала у Вашингтона объяснить репортаж NBC
- 22:45 17.09.2020
- Закрывая границы, Лукашенко превращает Белоруссию в КНДР - Оппозиция
- 21:06 17.09.2020
- Белоруссия закрывает границы с Польшей и Литвой
- 20:30 17.09.2020
- Лукашенко поклялся, что фальсификаций на выборах не было
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать