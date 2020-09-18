Президенты ряда стран стали лауреатами "Шнобелевской премии"

10:00 Источник: Эхо Москвы

Президенты России, США и Белоруссии, а также еще пяти стран стали лауреатами шуточной «Шнобелевской премии». Организаторы наградили Владимира Путина, Дональда Трампа и Александра Лукашенко «за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, как политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».

В этом году из-за пандемии церемония оглашения имен лауреатов проходила в интернете. Ежегодно победителей Шнобелевской премиии объявляют и награждают в Гарвардском университете США. Эхо Москвы