0
0
77
НОВОСТИ

Новый защитник актера Ефремова просит назначить ему условное наказание - суд

13:20 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый адвокат актера Михаила Ефремова обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Пресненском суде Москвы.

"В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Владимира Васильева в защиту интересов Михаила Ефремова на приговор суда от 8 сентября 2020 года. Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет, с применением статьи 64 УК РФ, а также, согласно статье 73 УК РФ, назначенное наказание просит считать условным", - сказала собеседница агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

13:32 18.09.2020
В ЕС потребовали освобождения крымских татар, осужденных в РФ
0
48
13:05 18.09.2020
В Думу внесен проект о штрафах до 50 тыс. руб. за разглашение данных ограниченного доступа
0
102
13:00 18.09.2020
Кремль не располагает данными о сотрудничестве Навального с иностранными спецслужбами
0
122
12:50 18.09.2020
На выставке HeliRussia 2020 представили вертолетные площадки из алюминия
0
110
12:32 18.09.2020
Парламент Украины "находится под внешним управлением", считают в Минске
0
159
12:20 18.09.2020
В мире сейчас насчитывается более 20 мутаций коронавируса - Роспотребнадзор
0
156
12:05 18.09.2020
Суд рассмотрит дело срочника Шамсутдинова с присяжными заседателями
0
165
12:00 18.09.2020
Постпред Белоруссии потребовал прекратить выступление Тихановской в СПЧ ООН
0
251
11:32 18.09.2020
В России пресекли крупную сеть перепродажи билетов в театры через сайты-двойники
0
202
11:20 18.09.2020
Хакеры из Китая украли данные об испанской вакцине от коронавируса - СМИ
0
200

Возврат к списку