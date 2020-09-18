Новый защитник актера Ефремова просит назначить ему условное наказание - суд
13:20 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый адвокат актера Михаила Ефремова обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Пресненском суде Москвы.
"В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Владимира Васильева в защиту интересов Михаила Ефремова на приговор суда от 8 сентября 2020 года. Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет, с применением статьи 64 УК РФ, а также, согласно статье 73 УК РФ, назначенное наказание просит считать условным", - сказала собеседница агентства.
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