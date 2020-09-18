В США вводится запрет на скачивание TikTok и WeChat

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В США с 20 сентября вводится запрет на скачивание TikTok и WeChat. Об этом говорится в пресс-релизе американского Минторга.

Будет запрещено любое предоставление услуг по распространению или поддержанию работы этих приложений через онлайн-магазины. Говорит Москва