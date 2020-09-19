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НОВОСТИ

СПЧ ООН принял резолюцию по Белоруссии

08:30 19.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Совет ООН по правам человека принял резолюцию о Белоруссии. В ней говорится о многочисленных фактах издевательств, похищений, произвольных высылках и сексуальном насилии со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Страны-участницы СПЧ ООН призвали «прекратить применение чрезмерной силы в отношении мирных демонстрантов», положить конец «произвольным арестам», а также освободить всех «политических заключенных, журналистов, защитников прав человека» и остальных задержанных в ходе протестов.

Совет ООН по правам человека призвал власти Белоруссии «вступить в диалог с политической оппозицией, в том числе с Координационным советом и гражданским обществом», а также «выполнять обязательства в соответствии с нормами в области прав человека».  Эхо Москвы

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