Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
08:40 19.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия возобновляет авиасообщение с 21 сентября с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (город Нур-Султан), Киргизией (город Бишкек) и Белоруссией (город Минск)", - сообщили в штабе, отметив, что рейсы будут осуществляться раз в неделю.
НОВОСТИ
- 09:30 19.09.2020
- Парламент Перу не стал отправлять президента в отставку
- 09:00 19.09.2020
- Сведений о наличии отравляющих веществ на личных вещах Навального нет - ФБК
- 08:50 19.09.2020
- Законопроект о реновации по всей стране внесен в Госдуму
- 08:30 19.09.2020
- СПЧ ООН принял резолюцию по Белоруссии
- 22:25 18.09.2020
- С 27 сентября Россия возобновляет международное авиасообщение с Южной Кореей
- 22:15 18.09.2020
- Джонсон считает, что вторая волна эпидемии в Великобритании уже неизбежна
- 21:15 18.09.2020
- По факту отравления детей хлором в бассейне в Петербурге возбудили уголовное дело
- 20:15 18.09.2020
- В пробах водопроводной воды Москвы коронавирус не выявлен - Роспотребнадзор
- 19:25 18.09.2020
- В отношении представителей европейских структур и отдельных стран Минск введет санкции
- 19:15 18.09.2020
- К концу года американская компания произведет около 20 млн доз вакцины от коронавируса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать