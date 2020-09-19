Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия возобновляет авиасообщение с 21 сентября с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (город Нур-Султан), Киргизией (город Бишкек) и Белоруссией (город Минск)", - сообщили в штабе, отметив, что рейсы будут осуществляться раз в неделю.