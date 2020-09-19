0
0
121
НОВОСТИ

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией

08:40 19.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия возобновляет авиасообщение с 21 сентября с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (город Нур-Султан), Киргизией (город Бишкек) и Белоруссией (город Минск)", - сообщили в штабе, отметив, что рейсы будут осуществляться раз в неделю.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:30 19.09.2020
Парламент Перу не стал отправлять президента в отставку
0
0
09:00 19.09.2020
Сведений о наличии отравляющих веществ на личных вещах Навального нет - ФБК
0
97
08:50 19.09.2020
Законопроект о реновации по всей стране внесен в Госдуму
0
103
08:30 19.09.2020
СПЧ ООН принял резолюцию по Белоруссии
0
144
22:25 18.09.2020
С 27 сентября Россия возобновляет международное авиасообщение с Южной Кореей
0
584
22:15 18.09.2020
Джонсон считает, что вторая волна эпидемии в Великобритании уже неизбежна
0
570
21:15 18.09.2020
По факту отравления детей хлором в бассейне в Петербурге возбудили уголовное дело
0
572
20:15 18.09.2020
В пробах водопроводной воды Москвы коронавирус не выявлен - Роспотребнадзор
0
572
19:25 18.09.2020
В отношении представителей европейских структур и отдельных стран Минск введет санкции
0
653
19:15 18.09.2020
К концу года американская компания произведет около 20 млн доз вакцины от коронавируса
0
659

Возврат к списку