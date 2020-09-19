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Сведений о наличии отравляющих веществ на личных вещах Навального нет - ФБК

09:00 19.09.2020 Источник: Эхо Москвы

В ФБК заявили об отсутствии сведений о наличии отравляющих веществ на личных вещах Алексея Навального. Лаборатория таких данных не предоставила, сообщила телеканалу «Дождь» пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По ее словам, в Германию на самолете, на котором Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите», удалось отправить много личных вещей из номера томской гостиницы, где он жил. «Больше ни на чем улик не нашли», — сказала Ярмыш.

Ранее соратница Навального Мария Певчих сообщила, что именно она вывезла бутылку со следами отравляющего вещества в Германию. В интервью «Би-би-си» она рассказала, что бутылку забрали из отеля в Томске после первых сообщений и состоянии оппозиционера.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже выразил сомнения в том, что бутылка со следами «Новичка», могла быть найдена в номере гостиницы. В таком случае, по его мнению, «вряд ли ее кто-то мог бы куда-то увезти — не успел бы», пояснил Песков.  Эхо Москвы

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