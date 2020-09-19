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Трамп считает, что РФ создала гиперзвуковое оружие, получив о нем информацию из США

10:30 19.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп снова утверждал в пятницу, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию о подобных технологиях от администрации его предшественника Барака Обамы.

"Вы знаете, у них есть ракета, супер-пупер- гиперзвуковая, я называю ее супер-пупер. Она в пять раз быстрее обычной ракеты. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость", - заявил он на предвыборном митинге в штате Миннесота.

"Но Россия получила эту информацию от администрации Обамы, Россия похитила эту информацию. Вы об этом знали, вы знали? Россия получила эту информацию и потом создала ее [ракету]", - утверждал американский лидер.

Трамп также вновь заявил, что США обладают самым мощным в мире оружием, отказавшись уточнить, о чем именно идет речь. "Мы создали наиболее мощное оружие, известное человечеству. Это правда", - сказал он. "Я лишь говорю, что у нас есть самое мощное оружие в мире, и я даже не буду говорить, что это за тип оружия. Вам лучше об этом и не знать. И не дай бог, чтобы нам когда-либо пришлось его использовать. Но у нас есть наиболее мощное оружие из всего, что когда-либо было создано человеком", - утверждал хозяин Белого дома.

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