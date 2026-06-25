Диас-Канель обвинил США в ведении беспощадной войны против Кубы

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США ведет беспощадную войну против Кубы, цель которой — лишить страну возможности удовлетворять фундаментальные потребности народа. Об этом заявил президент карибской республики Мигель Диас-Канель.

«Агрессия США против Кубы непрерывна и усиливается из-за их бессилия перед невозможностью нас победить. <…> Американское правительство уверено, что ни одна страна не сможет функционировать и выжить в условиях такой беспощадной войны», — написал кубинский лидер на своей странице в X.

По его словам, каждая мера и каждое действие Вашингтона представляют собой атаки на источники доходов государства. Они направлены на перекрытие доступа республики к финансовым путям, поставкам топлива и передаче технологий.

Диас-Канель признал, что экономическое давление оказывает «конкретное и жестокое воздействие», однако подчеркнул, что Вашингтон «поражает способность [кубинского народа] сопротивляться и созидать» в этих условиях.