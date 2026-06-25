Трамп заявил, что не будет первым мировым лидером, посещающим нового премьера Британии
09:20 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп не имеет намерения становиться первым мировым лидером, посещающим предполагаемого нового премьер-министра Великобритании Энди Бернэма. Американский лидер подтвердил это, отвечая в среду на вопросы журналистов в Белом доме на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
На просьбу сообщить, хочет ли он стать первым мировым лидером, который прибудет к Бернэму после того, как тот займет пост главы британского правительства, Трамп ответил коротким «нет». «У нас, вероятно, разные убеждения», — отметил руководитель администрации США. «Я слышал, что он придерживается крайне либеральных взглядов, крайне», — добавил Трамп, представляющий Республиканскую партию США и консервативные политические круги. При этом президент вновь подверг критике британские власти за их энергетическую политику и отказ от расширения объемов добычи нефти и газа в Северном море.
Основным претендентом на то, чтобы сменить в должности премьера Великобритании Кира Стармера, называется бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернэм, который лишь несколько дней назад был избран в парламент. Он считается самым популярным членом Лейбористской партии. Стармер объявил 22 июня об уходе в отставку.
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