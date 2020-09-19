В Турции выразили обеспокоенность в связи с "преследованием в России крымских татар"
17:00 19.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Власти Турции выразили обеспокоенность в связи с преследованием в России крымских татар. Как сказали в МИД Турции, подобные методы давления вызывают глубокое сожаление, передает турецкое агентство Анадолу.
Представитель внешнеполитического ведомства назвал недавнее решение российского суда в отношении группы крымских татар «очередным проявлением раскручиваемой политики устрашения». Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил в минувшую среду шестерых жителей полуострова на срок от 13 до 19 лет лишения свободы по обвинению в участии в террористическом сообществе. Эхо Москвы
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