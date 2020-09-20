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Перед акцией оппозиции в Минске правоохранители усиливают меры безопасности - МВД

13:10 20.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии несут службу в усиленном режиме, усилены меры безопасности в связи с объявленной оппозицией воскресной акцией протеста, сообщила ТАСС официальный представитель МВД страны Ольга Чемоданова.

"Для обеспечения безопасности предпринят комплекс мер, в частности, увеличивается число нарядов на центральных улицах и проспектах, со стороны кольцевой дороги в центр города. Для этого дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД", - сказала она.

Представитель МВД отметила, что планируемая акция несанкционированная, поэтому ведомство предупреждает граждан, чтобы они не поддавались на провокации. Кроме того, милиция предупреждает об уголовной ответственности за попытки перекрывать дороги и другие подобные действия.

Ситуация утром в воскресенье в белорусской столице находится под контролем силовиков, которые оцепили площадь Независимости, ставшую в последнее время традиционным местом сбора протестующих, и выставляют посты на прилегающих улицах. Площадь Государственного флага также оцеплена военнослужащими внутренних войск с оружием. В район Дворца независимости, резиденции президента, также стягиваются серьезные силы. Очевидцы сообщают, что туда подтягивают в том числе армейскую бронированную технику.

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